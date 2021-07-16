стихи на заказ

Волшебный праздник снова на пороге,

Все тосты говорят наперебой…

И года уходящего итоги

Подводим по привычке мы с тобой!

Курантов бой послушали в Варшаве,

В столице Польши столько классных мест!

Успели прикоснуться к вечной славе –

Исследовать Освенцим, Краков, Брест!

Еще сплоченней стали мы и ближе,

На радио не раз свой брали приз!

И с гор на сноубордах и на лыжах

Стремительно с тобой летали вниз!

И без раздумий в воду ледяную

Ныряли после баньки каждый раз!

Когда ты рядом, жизнь сильней люблю я!

Как хочется, чтоб наш запал не гас!

А приключений выпало немало –

В лесу морозном ты встречал рассвет!

Тем временем я в Омске побывала,

Не видела его уж столько лет!

В День всех Влюбленных слушали «Минуты»,

Принадлежал весь мир лишь нам двоим…

И на концерте «Lumen» было круто,

Мы целым залом подпевали им!

Куда-то мчаться – это в нашем стиле,

Сумели на Шри-Ланке дзен найти.

И башню Бурдж-Халифа покорили

В Дубае многолюдном, по пути!

Мы в море отпускали чепепашек,

Я на «тук-туках» погонять смогла!

И поддалась настойчивости нашей

Красивейшая «Львиная скала»!

Весь год был впечатленьями богатый:

То в цирк идем, то дома фотосет!

Мы наперегонки на самокатах

Катались, будто нам по десять лет!

С тобой на что угодно я готова!

Весной набила первое тату!

И рада, что мы вместе можем, Вова,

Легко раскрасить каждый день в году!

Был наш мотосезон открыт в апреле,

Не замечали на пути преград!

А в автотрипе посмотреть сумели

И пол Европы, и Калининград!

Вдвоем с тобою мир перевернули,

Ведь для таких, как мы, препятствий нет!

Не в Екатеринбурге, а в Стамбуле

Отметили с размахом тридцать лет!

И в Подмосковье закатили праздник!

В любой движухе были заодно!

А сколько за спиною игр разных,

Походов на спектакли и в кино!

А сколько отдыхали на природе!

С палаткой в лес готова хоть сейчас!

Чуть не купили мы участок, котик,

Но комары остановили нас.

Нет в жизни ни минуточки для скуки,

У серых будней шансов просто нет!

На свадьбе в лофте прилетел мне в руки

Сюрприз приятный – свадебный букет!

На картинге устраивали гонки,

Так отрываться можем лишь вдвоем!

Себя я ощущала амазонкой

В «Газели» оказавшись за рулем!

Мой праздник в «Антресоли» вспомни, Вова!

В Саранск потом рванули – на ЧМ!

И ездили на горы Воробьевы,

Футболом наслаждались без проблем.

Смотрели с высоты на город Муром,

С родными в Суздаль съездить удалось…

С тобою не бывает небо хмурым,

И мир пронизан радостью насквозь!

С тобой я точно знаю – будет жарко,

Какая б ни стояла из задач!

Ты помнишь, мой любимый, на байдарках

Два дня сплавлялись по реке Киржач!



Ты научил смотреть на вещи смело,

И я ни капли не боюсь теперь

Посуду на гончарном круге делать

И открывать идеям новым дверь!

К «Нашествию» в оттенок яркой розы

Покрасила я волосы себе!

Мы в играх отвечали на вопросы,

Старались побеждать в любой борьбе!

Два года сумасшествия сплошного

Решили в аквапарке отмечать!

Я счастлива, что классного такого

Тебя смогла когда-то повстречать!

Поздравили с двухлетием ребенка

С красивым гордым именем Мирон!

А ты героем стал, осилив Гонку!

Горжусь, ты настоящий чемпион!



Прогуливались чинно по столице,

Для вдохновенья слушали орган…

Еще смогла мечта осуществиться –

Чтобы у ног плескался океан!

Америка – каньоны, небоскребы,

Пустыни и деревья до небес…

А помнишь, как в восторге были оба –

Смотрели сверху на «железный лес»!

В Чикаго полетать на вертолете

Нам в первый раз с тобою удалось!

Как радовались мы своей свободе!

На Ниагаре вымокли насквозь!

Свою реальность, Вова, строим сами:

Сгоняли вместе в город на Неве,

В Кабаново ходили за грибами

И наслаждались раками в Москве!

Мы слушали вдвоем раскаты грома,

Нам лес шуршал осеннею листвой…

С Патрискою тебя ждала я дома,

Когда пошел в поход суровый свой.

Аттракционы, парки, фестивали…

То мы в гостях, то гости к нам идут…

За этот год ничуть мы не устали,

Скажу я больше – он был очень крут!

И я восхищена тобой, любимый –

На все хватает времени и сил!

Развитие тебе необходимо,

И вот на MBA ты поступил!

Оратором считаешься блестящим,

В машину свою новую влюблен…

Ты, котик, победитель настоящий!

Таких мужчин – один на миллион!

И вот опять пробьют куранты скоро…

И столько планов нужно воплотить!

На головокружительную гору

Желаю восхожденье совершить!

И бизнеса желанные высоты

Пусть тоже покоряются на раз!

А нам с Патриской ты дари заботу,

Что, словно солнце, согревает нас!

Хочу, чтоб побывали мы в двух странах,

Которые не видели пока…

Пусть твое счастье будет постоянным

И жизнь бурлит, как горная река!

Гори, но не сжигай, любимый Вова!

Пусть не прервется приключений нить!

Поддерживать во всем даю я слово.

А ты гори! Гори, чтобы светить!