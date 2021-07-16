Предоплата не требуется. Завожу разговор о деньгах только после того, как вы скажете, что вам всё нравится (бесплатно отправляю до 50% текста на согласование).
Стоимость одного четверостишия - 180 рублей.
Любые корректировки на любом этапе сотрудничества - бесплатно.
Предпочитаю длительное сотрудничество, поэтому сделаю всё, чтобы вы ко мне вернулись.
Не беру дополнительную плату за срочность, но прошу не обозначать сжатые сроки, если в этом нет острой необходимости.
Об авторе
Рада приветствовать Вас на моём сайте. Меня зовут Екатерина Саблер. Можно просто Катя. Мне 34 года, из которых почти 11 лет я занимаюсь написанием стихов и песен на заказ. Кому-то это может показаться странным, но я ни одного дня не работала на "нормальной" работе. Сразу после окончания института стала фрилансером в категории "поэзия". Набив на фрилансе все необходимые шишки, я поняла, что пора двигаться дальше и создала этот сайт. В результате я могу улыбнуться Вам с этой страницы и предложить свою поэтическую помощь на взаимовыгодных условиях.
Моя история отличается от тех, которыми пестрит интернет.
Я не была самородком и написала свой первый стих довольно поздно – в 17 лет. До 19 писала интуитивно и не имела ни малейшего понятия о том, что стихосложение – это целая наука, а стихи бывают как "правильными", так и "неправильными". С 19 до 21 мой поэтический уровень значительно вырос. Точнее, я его взрастила: изучила основы стихосложения по классическим учебникам, ритм моих стихов перестал "плясать", а рифмы стали более разнообразными и интересными (без всяких там "день рожденья - поздравленья" и "любовь - кровь"). С 21 до 27 основательно прокачалась на выполнении заказов с бирж и стала профессиональным автором, который может качественно выполнить любую поставленную задачу. Гарантирую отличный результат за среднерыночную стоимость. Как показывает практика, это именно то, что нужно подавляющему большинству людей, которые вводят в поисковую строку запросы из разряда "стихи на заказ".
4 важных качества в одном поэте
Ваш надёжный поэт
Ваш уникальный поэт
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При сотрудничестве со мной в цепи нет никаких лишних звеньев. Ваш заказ принимаю я. Работаю над ним тоже я. За результат от и до отвечаю только я и никто другой. Благодаря этому исключается любое возможное недопонимание между автором и клиентом. Вы гарантированно получите именно то стихотворение, которое вам нужно.
Примеры выполненных заказов
- Свадебная клятва невесты
-
Сегодня станем мужем и женой…
Я о любви могу сказать открыто –
Ты тот, кто на одной волне со мной,
С кем нас друг к другу тянет, как магнитом!
Ты тот, с кем ощущаю жизни вкус!
Твоя улыбка так необходима!
С тобою держим мы на счастье курс,
Ты самый лучший, Лешечка любимый!
Мое плечо, бесстрашный мой морпех,
Стал для меня надежною стеною.
И я от всей души клянусь при всех,
Что будет и тебе тепло со мною!
Клянусь учиться подбирать слова,
Уметь молчать, когда слова не в тему.
Признать ошибку, если не права,
Делить с тобой и радость, и проблемы!
Не буду я паясничать в ответ,
Кривляться стану меньше, обещаю!
Таких, как ты, на свете больше нет.
Мой самый нежный, я с тобой живая!
Я вижу, мы похожи не во всем,
Открытости твоей учусь, мой милый.
Ты всех собак забрать домой готов,
Вот только я пока не разрешила!
Читаешь рэп, готовить любишь ты
И в будни вносишь творческую нотку.
Хочу исполнить все твои мечты
И постараюсь полюбить щекотку!
Пока не удается мне никак,
Ради тебя терпеть ее готова!
Всегда навстречу буду делать шаг
И радовать тебя, даю я слово!
Печь осетинский научусь пирог
И буду лишь нежней любить с годами…
Ты для меня стать самым близким смог,
Пусть только крепнут чувства между нами!
Мы справимся с преградою любой,
Если хотим быть вместе, мой хороший…
Не робкого десятка мы с тобой,
А значит, будет жизнь счастливой, Леша!
- Стихотворения для жениха от невесты
-
Я вспоминаю миг счастливый декабря...
На дне Рождения подруги нашу встречу...
Пришел чуть раньше ты, пришла чуть раньше я...
И мир вокруг стал словно радугой расцвечен.
Ты пригласил меня тогда потанцевать,
И так хотелось, чтобы танец длился вечно!
Я всё вокруг вдруг перестала замечать-
И только сердце из груди рвалось беспечно.
А как на прочность нас испытывал мороз
Во время первых наших трепетных свиданий!
Но это чувство, что в сердца к нам ворвалось,
Не устрашилось и природы испытаний!
Меня ты в прорубь окунуться вдохновил
Впервые в славный день Крещения святого,
Момент для нас тот поворотным в жизни был-
Мы точно поняли, что вместе быть готовы!
О, как же жизнь мою ты резко изменил...
Я стала самою счастливою на свете!
Ты столько нового мне, яркого открыл,
С тобой легко и так уютно быть, мой Петя!
Роман нас смело, будто вьюга, закружил:
Знакомство с семьями, Калининград в июне...
А вот и август - ты женой стать предложил!
Согласна, милый! Да! Ведь так тебя люблю я!
Хочу я нам с тобой сердечно пожелать,
Чтоб интересны мы всегда друг другу были,
Не перестали восхищать и удивлять,
В любви и радости всю нашу жизнь прожили!
Хочу еще, чтоб родились в семье у нас
Сын-богатырь и миленькая дочка!
Мы будем счастливы всегда, как и сейчас,
Я знаю, сбудутся желания, и точка!
- Предложение руки и сердца
-
Катя, исполняются мечты
Но за них приходится бороться.
В Гамбурге живёшь сегодня ты -
Твоё сердце в его ритме бьётся.
И сюда, я помню этот миг,
(Счастье тогда было выше крыши)
Найденный добрался озорник:
Оля привезла любимца – Мишу.
Разлучить бралась нас чья-то злость.
Положила сил на то немало.
Только это ей не удалось -
Наша связь ещё прочнее стала!
И ещё одна была беда:
Дочери упорное молчанье.
После – радость, слышала когда
Голоса родного ты звучанье!
Я, когда свалил тебя недуг,
Рядом был, твоё дыханье слушал.
Вот тогда и ощутил я вдруг
Как сроднились крепко наши души.
Ты настолько стала мне близка –
Никого на свете нет дороже!
Без тебя повсюду лишь тоска,
Ну а вместе – многое мы можем!
Без твоих теперь не жить мне глаз.
Говорят они об очень многом.
В них огромный нежности запас.
Не хочу я видеть в них тревогу.
Мне твоя улыбка - свет добра
И сигнал о том, что всё прекрасно,
Что пришла счастливая пора
И на горизонте жизни ясно.
Обожаю искренний твой смех.
Значит он, что отступили беды,
Нет уже для радости помех,
Над судьбой одержана победа.
Мудрость я твою всегда ценю,
Черпаю в ней часто вдохновение.
Вместе я хочу навстречу дню,
Что там дню, да каждому мгновенью
Выходить, держась в руке рука,
Вместе принимать любые вести,
Солнце наблюдать и облака,
Зной и холод - главное, что вместе
Впадину встречать и высоту,
Рядом быть в рассвете и закате.
Помоги исполнить мне мечту:
Стань навек моей женою, Катя!
- Стихотворение для молодожёнов от двух семей
-
Максим и Алина, сегодня вы стали семьёй.
От этого в сердце теплей, хоть зима и в разгаре.
Нам кажется, что уготовано было судьбой
Такой замечательной, искренней, любящей паре
Навеки сойтись, чтоб потом не расстаться уже.
Вы быстро влюбились, проверили чувства на прочность...
Сказал Купидон, что крутых намотал виражей,
Но выстрелил наверняка – очень мощно и точно!
Вы разные и потому – ваш прекрасен союз.
Вы две половинки – друг друга дополнили славно!
Сквозь годы несите любви возрастающей вкус
И не забывайте о клятвах и принципах главных!
На старте Максим отвечает один за бюджет.
Алине ещё предстоит доучиться немного.
Для пары влюблённой преград, как известно нам – нет.
Уверены, что вас ведёт только к счастью дорога!
В Тайланде вы были недавней осенней порой.
Вдохнули там воздух морской, были солнцем согреты.
Пусть в жизни у вас не бывает погоды плохой,
А дни неизменно наполнены будут лишь светом!
С друзьями вы любите время своё проводить -
Тусите пока молодые, ведь это так классно!
Желаем вам весело, очень насыщенно жить,
Свой быт наполнять безграничным доверием, лаской.
Буклеевы и Усачёвы желают навек
Вам быть нерушимой, красивой, эффектною парой.
Пусть жизнь год от года легко набирает разбег
И дети в ней станут желанным, бесценнейшим даром!
- От девушки для парня (итоги года в стихах)
-
Волшебный праздник снова на пороге,
Все тосты говорят наперебой…
И года уходящего итоги
Подводим по привычке мы с тобой!
Курантов бой послушали в Варшаве,
В столице Польши столько классных мест!
Успели прикоснуться к вечной славе –
Исследовать Освенцим, Краков, Брест!
Еще сплоченней стали мы и ближе,
На радио не раз свой брали приз!
И с гор на сноубордах и на лыжах
Стремительно с тобой летали вниз!
И без раздумий в воду ледяную
Ныряли после баньки каждый раз!
Когда ты рядом, жизнь сильней люблю я!
Как хочется, чтоб наш запал не гас!
А приключений выпало немало –
В лесу морозном ты встречал рассвет!
Тем временем я в Омске побывала,
Не видела его уж столько лет!
В День всех Влюбленных слушали «Минуты»,
Принадлежал весь мир лишь нам двоим…
И на концерте «Lumen» было круто,
Мы целым залом подпевали им!
Куда-то мчаться – это в нашем стиле,
Сумели на Шри-Ланке дзен найти.
И башню Бурдж-Халифа покорили
В Дубае многолюдном, по пути!
Мы в море отпускали чепепашек,
Я на «тук-туках» погонять смогла!
И поддалась настойчивости нашей
Красивейшая «Львиная скала»!
Весь год был впечатленьями богатый:
То в цирк идем, то дома фотосет!
Мы наперегонки на самокатах
Катались, будто нам по десять лет!
С тобой на что угодно я готова!
Весной набила первое тату!
И рада, что мы вместе можем, Вова,
Легко раскрасить каждый день в году!
Был наш мотосезон открыт в апреле,
Не замечали на пути преград!
А в автотрипе посмотреть сумели
И пол Европы, и Калининград!
Вдвоем с тобою мир перевернули,
Ведь для таких, как мы, препятствий нет!
Не в Екатеринбурге, а в Стамбуле
Отметили с размахом тридцать лет!
И в Подмосковье закатили праздник!
В любой движухе были заодно!
А сколько за спиною игр разных,
Походов на спектакли и в кино!
А сколько отдыхали на природе!
С палаткой в лес готова хоть сейчас!
Чуть не купили мы участок, котик,
Но комары остановили нас.
Нет в жизни ни минуточки для скуки,
У серых будней шансов просто нет!
На свадьбе в лофте прилетел мне в руки
Сюрприз приятный – свадебный букет!
На картинге устраивали гонки,
Так отрываться можем лишь вдвоем!
Себя я ощущала амазонкой
В «Газели» оказавшись за рулем!
Мой праздник в «Антресоли» вспомни, Вова!
В Саранск потом рванули – на ЧМ!
И ездили на горы Воробьевы,
Футболом наслаждались без проблем.
Смотрели с высоты на город Муром,
С родными в Суздаль съездить удалось…
С тобою не бывает небо хмурым,
И мир пронизан радостью насквозь!
С тобой я точно знаю – будет жарко,
Какая б ни стояла из задач!
Ты помнишь, мой любимый, на байдарках
Два дня сплавлялись по реке Киржач!
Ты научил смотреть на вещи смело,
И я ни капли не боюсь теперь
Посуду на гончарном круге делать
И открывать идеям новым дверь!
К «Нашествию» в оттенок яркой розы
Покрасила я волосы себе!
Мы в играх отвечали на вопросы,
Старались побеждать в любой борьбе!
Два года сумасшествия сплошного
Решили в аквапарке отмечать!
Я счастлива, что классного такого
Тебя смогла когда-то повстречать!
Поздравили с двухлетием ребенка
С красивым гордым именем Мирон!
А ты героем стал, осилив Гонку!
Горжусь, ты настоящий чемпион!
Прогуливались чинно по столице,
Для вдохновенья слушали орган…
Еще смогла мечта осуществиться –
Чтобы у ног плескался океан!
Америка – каньоны, небоскребы,
Пустыни и деревья до небес…
А помнишь, как в восторге были оба –
Смотрели сверху на «железный лес»!
В Чикаго полетать на вертолете
Нам в первый раз с тобою удалось!
Как радовались мы своей свободе!
На Ниагаре вымокли насквозь!
Свою реальность, Вова, строим сами:
Сгоняли вместе в город на Неве,
В Кабаново ходили за грибами
И наслаждались раками в Москве!
Мы слушали вдвоем раскаты грома,
Нам лес шуршал осеннею листвой…
С Патрискою тебя ждала я дома,
Когда пошел в поход суровый свой.
Аттракционы, парки, фестивали…
То мы в гостях, то гости к нам идут…
За этот год ничуть мы не устали,
Скажу я больше – он был очень крут!
И я восхищена тобой, любимый –
На все хватает времени и сил!
Развитие тебе необходимо,
И вот на MBA ты поступил!
Оратором считаешься блестящим,
В машину свою новую влюблен…
Ты, котик, победитель настоящий!
Таких мужчин – один на миллион!
И вот опять пробьют куранты скоро…
И столько планов нужно воплотить!
На головокружительную гору
Желаю восхожденье совершить!
И бизнеса желанные высоты
Пусть тоже покоряются на раз!
А нам с Патриской ты дари заботу,
Что, словно солнце, согревает нас!
Хочу, чтоб побывали мы в двух странах,
Которые не видели пока…
Пусть твое счастье будет постоянным
И жизнь бурлит, как горная река!
Гори, но не сжигай, любимый Вова!
Пусть не прервется приключений нить!
Поддерживать во всем даю я слово.
А ты гори! Гори, чтобы светить!
- Золотая свадьба родителей
-
Дорогие, любимые папа и мама,
Вашей свадьбы настал золотой юбилей!
Это радостный день, замечательный самый.
Он собрал за столом всех родных и друзей.
Вместе прожили вы уже целых пол века,
Подавая пример гармоничной семьи.
Как случилось, что встретились два человека?
Где начало у этой счастливой любви?
Свёл строительный техникум юных студентов.
Папа, был ты известным тогда шутником,
Создавал много разных забавных моментов,
Ну а маме за это влетало потом!
Покупал своей девушке туфли в подарок
И водил на свиданья в кафе и кино...
Третий курс до сих пор в вашей памяти ярок,
Словно всё это было не так уж давно.
Чувства крепли, росли. Вот и свадьбу сыграли -
Старт семье молодой был торжественно дан.
В Ереване вы строить свой быт начинали,
Но на время уехать пришлось в Дилижан.
Папа, много работал ты, строил дороги,
Чтобы не были дети знакомы с нуждой.
Пусть расскажут простые и тёплые строки,
Как все близкие любят, гордятся тобой!
Мама, ты сыновьям свою жизнь посвятила,
Оставаясь заботливой, верной женой.
Свой семейный очаг, как святыню, хранила...
Все хозяйкою знают тебя золотой!
Ты с душою большие столы накрывала,
Восхищала гостей хлебосольность твоя.
Даже сложно представить, как всё успевала...
К вам почти каждый день приходили друзья.
Вы с отцом очень чуткие, щедрые оба,
С вами рядом по жизни идёт доброта.
В перестройку то было заметно особо:
Вы продуктами часто делились тогда.
Благодарны вам были за это соседи,
Уважали родные, ценили друзья.
На примере таком воспитались и дети,
Стали вашей опорой теперь сыновья!
Трое братьев друг другу плечо подставляют.
И хоть каждый силён, вместе - втрое сильней!
Все невестки любви своей к вам не скрывают,
Ведь вы приняли их, как родных дочерей!
Мама, мы называем тебя дипломатом:
Устранишь напряженье любое в момент.
Терпелива, мудра, бесконечно добра ты,
И всегда дашь нам жизненный, ценный совет.
Ты счастливая бабушка - семеро внуков!
И во всех, дорогая, не чаешь души.
Знает каждый из них, как нежны твои руки
И насколько эклеры твои хороши!
Энергичная, добрая, нежная ты, заводная.
Если праздник, то сразу пускаешься в пляс.
Это всё потому, что душой молодая!
Ты всегда будешь лучшим примером для нас.
В жизни внуков у дедушки важное место -
Никогда не жалел для них времени, сил.
Видишь, папа, растёт твоё, крепнет семейство,
Как и те тополя, что ты сам посадил...
Образ жизни активный твой радует очень.
Каждый день ходишь плавать - спортивный такой!
Пусть здоровья запас у тебя будет прочен,
Проводить чтобы время с любимой семьёй.
Мы живем в одном доме, и это чудесно -
Ходим в гости друг к другу без всяких проблем.
Вместе весело нам и всегда интересно,
Для беседы в достатке волнующих тем.
Новый Год всей семьёю большой отмечаем:
За широким столом шутки, радостный гам...
Очень дружно живём, никогда не скучаем,
И за это спасибо, родители, вам!
Мы хотим пожелать с бесконечной любовью,
Чтобы не изменялся прекрасный настрой.
Оптимизма вам, радости, сил и здоровья.
Пусть мечты исполняются все до одной!
Вы живите, пожалуйста, долгие годы.
Пусть возьмёт благодать вас двоих под крыло,
А от нашей поддержки, любви и заботы
На душе всегда будет тепло и светло!
- Любимому мужу в День рождения
-
О тебе, любимом человеке,
Я рассказ начну издалека.
С той поры, когда на дискотеке
Встретилась с твоей моя рука.
Помнишь, ты ко мне и в дождь, и в стужу
Приходил в соседнее село.
Кто бы знал тогда, что с лучшим мужем,
Встретиться мне в жизни повезло.
А потом два года ожиданий…
У судьбы я выиграла спор:
Все мои четыреста посланий
Помню слово в слово до сих пор.
И приказ. С любовью и надеждой
Я вдыхала паровозный дым,
Поцелуй твой дембельский так нежно
Встретился с дыханием моим.
Больше мы с тобой не расставались,
Всюду вместе, всюду мы вдвоем.
Верили, любили и мечтали,
И теперь у нас – семья и дом.
И ты помнишь, точно помнишь это
Как дежурил множество ночей,
Возвращая Свету с того света,
Ни родных не слушал, ни врачей.
Ты помощник мой незаменимый,
Хоть частенько любишь поворчать.
Никогда ты не проходишь мимо,
Если есть, что вымыть и прибрать.
Я не приукрасила ни строчки,
Дом твоей заботою согрет.
Ты для наших сыновей и дочки
Добрый гений и авторитет.
Словно Айболит, ты всем животным
Состраданье даришь и тепло,
Крокодила или бегемота
Приютил бы дома ты без слов.
И по жизни дикую природу
Бережешь с почтеньем и душой.
Потому и больше с каждым годом
Наш с тобой зверинец небольшой.
К слову о любимцах, понимаю,
Что побольше хочется собак…
Значит, без щеночка алабая
Мы не сможем обойтись никак.
Нету нас счастливее на свете:
Ты поймешь меня без всяких слов.
Есть у нас с тобою наши дети
И большая крепкая любовь.
Для меня ты - целая планета,
Самый лучший и надежный друг,
Словно долгожданный луч рассвета,
Мой родной, любимый мой супруг.
Пожелаю я тебе, Сережа,
Каждым нашим мигом дорожить.
Друг без друга мы с тобой не сможем
И минуты на земле прожить.
Быть здоровым, радостным желаю,
Счастьем, силой полным до краев,
Пусть всех нас и дальше согревает
Сердце необъятное твое.
Словом, есть весомая причина
Чтоб тебя покрепче мне обнять.
С праздником, бесценный мой мужчина,
Ведь тебе сегодня тридцать пять!
- Стихотворение к 30-летию подруги
-
Моя милая Иришка, с юбилеем!
В свои тридцать ты прекрасна, спору нет...
Нашу дружбу замечательную ценим,
Бережем ее уже пятнадцать лет!
Не забыть нам лагеря, соревнованья
И любимую спортшколу номер семь.
Баскетбол своим не сделали призваньем,
Но о прошлом не жалеем мы совсем.
Городов тогда объездили немало,
Получить сумели даже КМС...
Впечатлений и эмоций нам хватало,
И сближал друг с другом к спорту интерес.
До сих пор остались близкими людьми мы.
Ты всегда придёшь на помощь, мне ль не знать!
Превосходная жена для мужа Димы,
Дочь заботливая, любящая мать.
К сыну первому добавились тройняшки.
Это счастье - в доме четверо детей:
Фёдор, старший, Миша, Петя и Милашка.
Не найти семьи счастливей и дружней!
Я желаю, чтоб мечты твои сбывались
И здоровы были близкие всегда.
Чтоб нести у нас и дальше получалось
Эту дружбу за собою сквозь года!
- 48 лет отцу и дедушке (по ролям)
-
Внучка:
Вокруг тебя сейчас родные люди,
Любой из нас тепло поздравить рад!
И только правду говорить мы будем
В твой день рожденья, дедушка Хамзат!
Ты самый удивительный на свете
И никого добрей не знаю я.
Увидеть можешь сам в минуты эти,
Насколько тебя ценит вся семья!
Младшая дочь:
Твоей любовью все вокруг согреты,
С тобой мы, как за каменной стеной.
Чтишь предков наших мудрые заветы,
Решаешь все проблемы до одной!
Семья должна всегда держаться вместе –
Внушал нам это, папа, с ранних лет.
Ты не ронял достоинства и чести
И справедливость – твой приоритет.
Средняя дочь:
Папулечка, спасибо за заботу,
За щедрость и отзывчивость твою!
Здесь подтвердит любой – ты гордость рода,
Готов во всем поддерживать семью!
Жизнь, как река, меняется с годами,
Тяжелые бывают времена…
И, что бы ни случалось, папа, с нами,
Родным твоя уверенность нужна.
Старшая дочь:
Гордятся, от Аюба начиная,
Все родственники, папочка, тобой!
Возможностям твоим не видно края,
Ты воплощаешь замысел любой!
Решаешь непосильные задачи,
Когда, казалось бы, решенья нет.
Ты – лидер, твое слово много значит
И день за днем растет авторитет!
Сын:
Отец, иди по жизни с прежним пылом,
Желаем счастья на пути твоем!
А мы всегда надежным будем тылом
И обещаем, что не подведем!
Пусть бизнес развивается по плану,
Легко осуществляются мечты!
Ты лучший, пап! И я скрывать не стану,
Хотим мы стать такими же, как ты!
- Подруге на 50-летний юбилей
-
С юбилеем поздравить хочу человека,
О котором приятно мне всем рассказать.
Нашей дружбе уже больше четверти века,
И с годами она продолжает крепчать.
Как с тобой познакомились - это не тайна.
Неизвестно, судьба ли вмешалась в тот час
Или было событие это случайным -
Ваша фирма сняла помещенье у нас.
Так с тобой в одном офисе мы оказались,
Где сумели подругами близкими стать...
Я, Наталья, тобой от души восхищаюсь.
Бизнес-вумен успешная, чудная мать!
Скандинавской ходьбой начала заниматься,
Собираешь грибы и рыбачишь порой...
Я желаю, подруга, тебе оставаться
Энергичной всегда, позитивной такой!
Мы с тобой доверяем друг другу секреты,
Можем выслушать, дать, если нужно, совет...
Я люблю тебя очень! Ты помни об этом
И дари мне улыбки своей тёплый свет.
Пусть успехами новыми радует Маша,
Будет крепким здоровье, а бизнес цветёт!
Я надеюсь, что дружба продолжится наша,
И исполнится ей пятьдесят в свой черёд!
- Тёплое и душевное стихотворение на юбилей мамы
-
Ты лучше всех, я точно это знаю!
С тобою даже в зимний день теплей!
Приятно нам, мамулечка родная,
Быть рядом в твой чудесный юбилей!
Как в детстве, твою чувствую заботу,
Умеешь всех вниманьем согревать…
А внешне лишь моложе год от года,
Как будто повернуло время вспять!
Ты остаешься тонкою и звонкой
И учишь нас на мир смотреть, любя!
Как прежде, называет муж Аленкой
И окружает нежностью тебя.
Талантлива во всем без исключенья,
И нет того, что б не сумела ты!
Готовишь идеальные соленья
И выше всех похвал твои манты!
Ты знаешь, что улыбка – это важно,
Спасаешь чьи-то зубки каждый раз…
Ты супер, мам! И на концерте каждом
Лишь для тебя поет Михайлов Стас!
Всегда готова с внучками беситься
И любишь с зятем пропустить пивка…
Мамулечка, пусть смехом взгляд искрится,
Пусть будет жизнь красива и легка!
Мечтаешь наслаждаться южным морем,
В квартиру свою новую войти…
Пусть твои планы станут явью вскоре,
И ждет побольше счастья впереди!
- День рождения партнёра по бизнесу
-
Когда в Москве и Сакраменто по аллеям
Разлился свет навстречу главным торжествам,
Мы рады, Юрий, вас поздравить с юбилеем,
И пожелать больших успехов в жизни вам.
Двадцать восьмого мы встречаемся, но все же
Лишь по делам, хотя до праздника три дня.
Так пусть у вас среди забот найдется тоже
Минутка счастья от бенгальского огня.
Герой-подводник наш, отважный и надежный,
Нам с вами в бизнесе надолго по пути.
Пусть то, что ранее казалось невозможным,
Теперь получится без трудностей почти.
Пусть вас по-прежнему Deep Perpl вдохновляет,
Хард-рок заводит и энергию дает,
Попутный ветер в каждом деле окрыляет,
А бизнес – только процветает и растет.
И пусть дают зеленый свет все банки в мире,
И пусть не трогает налоговая вас,
Здоровье будет все прочней, улыбка – шире,
Ну а удача – прилетает каждый раз!
- Юбилей коллеги и подруги
-
В этот день тебя мы все поздравить рады
С юбилеем, дорогая Альфия.
И стихами в честь твоей красивой даты
Мы расскажем, чувств прекрасных не тая,
О тебе и обо всем, что в жизни важно,
Об ответственном характере твоем.
На завод пришла ты девочкой однажды,
И тогда казалось сложным все кругом,
После техникума встроиться в работу,
Все освоить было очень нелегко.
Шаг за шагом покорились все высоты,
И теперь ты знаешь дело глубоко,
В должность старшего диспетчера вступила,
Замещаешь, если нужно, и меня.
Ты не раз себя в работе проявила.
Руководство, высоко тебя ценя,
Отмечало многократно за заслуги,
Носишь звание ты – ветеран труда.
И надежные глаза твои и руки
Коллектив не подводили никогда.
А работать на заводе стало сложно,
Каждый хочет эффективно управлять.
Только в дружном коллективе все возможно,
И единство наше нужно укреплять.
Мы осваиваем ERP-системы,
И «Галактику» сумеем покорить.
А с тобой решаем легче мы проблемы,
Не устану я об этом говорить –
Я ценю тебя, работника и друга,
И с тобой в разведку смело бы пошла.
Ты поддержишь и протянешь в помощь руку,
Не оставишь без заботы и тепла,
Точно помнишь все на свете дни рожденья,
Поздравляешь многочисленных друзей,
У кого какие вкусы, предпочтенья –
Все с любовью держишь в памяти своей.
Удивляешь тонким вкусом и уменьем
Элегантность модным цветом подчеркнуть.
Окружающие смотрят с восхищеньем,
Да и как же на тебя им не взглянуть!
Как легка ты подъем – ну просто диво,
На экскурсии, в театры едешь вновь.
Любишь жить ты интересно и красиво,
Пусть же будет в сердце счастье и любовь,
Будь здорова, весела, всегда прекрасна,
Пусть приносят радость солнечные дни.
А «Галактику» освоишь, это ясно,
Лишь спокойствие при этом сохрани!
- Мама поздравляет дочь с Днём рождения
-
По-зимнему красиво за окном,
Весь город в суете предновогодней…
Ну а меня волнует лишь одно –
Моей дочурке двадцать лет сегодня!
Весь мир у ног, и жизнь кипит твоя,
На будущее планы строишь смело!
Но знаешь, не могу привыкнуть я,
Что ты, моя родная, повзрослела…
Казалось бы, недавно – первый шаг,
Косички, куклы, школьные тетрадки…
И вот уже сама ждешь малыша
И в твоей жизни, дочка, все в порядке.
Есть тот, с кем ты за каменной стеной.
Вся светишься от счастья с Даней рядом!
И даже темперамент твой взрывной
Смягчился под его влюбленным взглядом.
Есть первые ученики твои,
Которым целый мир откроешь, Лена!
Есть добрая поддержка всей семьи,
Она с тобою будет неизменно.
В Звенигороде ты теперь живешь,
Вьешь гнездышко свое с любимым вместе…
Как прежде, принимать не можешь ложь
И в жизни каждый шаг предельно честен.
Души не чаем, Леночка, в тебе…
Ты – солнышко для бабушки и деда!
Пусть будет больше радостей в судьбе
И вдохновляют новые рассветы!
К Данилу обратиться я хочу:
Заботливым отцом ты станешь скоро.
Пусть будут все проблемы по плечу,
Пусть видит дочь моя в тебе опору!
Ты, доченька, поддерживай уют,
Любимому готовь вкусняшки чаще.
Пусть в доме вашем мир и лад живут
И все надежды станут настоящим.
Тебе лишь двадцать, девочка моя…
Гармонии во всем, любви, здоровья!
Счастливой быть тебе желаю я
И согревать родных своей любовью!
- Юбилей мамы и бабушки
-
Сегодня мы любуемся тобою,
Ведь от твоей улыбки мир светлей!
Не просто так мы в сборе всей семьею,
Есть повод – твой красивый юбилей!
Пусть стала ты, мамуль, немного старше,
Гостей, как прежде, греет твой уют.
Все близкие тебя, родная наша,
С большой любовью Верочкой зовут.
И внешне не меняешься ни грамма,
Любой твой новый образ так хорош!
Ты остаешься самой стильной, мама,
И нам пример достойный подаешь.
Хранишь очаг домашний с прежним пылом,
Весь дом твоей заботою согрет…
Сумела стать для мужа крепким тылом –
Женаты с папой тридцать восемь лет!
Хоть не всегда он проявляет чувства,
Но нам его любовь к тебе видна…
Женою быть – особое искусство,
Ты, мама, овладела им сполна!
Вчерашнею студенткою попала
Ты по распределенью на Кавказ.
Здесь летопись семьи берет начало,
Здесь вы в любви растили с папой нас.
Давно уже мы взрослые с сестрою,
Из дома разлетелись кто куда…
Как хочется нам, мамочка, порою
Вернуться в эти дивные места!
И обожают Даша и Андрюша
Бывать здесь лето каждое подряд!
В их воспитанье вкладываешь душу,
Всегда находишь, чем занять внучат!
Вы то в горах все вместе, то на пляже –
Бегут деньки веселым чередом!
Ребята о Москве не помнят даже,
Домой мы возвращаем их с трудом!
В руках твоих горит любое дело,
Легко накроешь самый щедрый стол!
Всегда, мамуль, ты сделать так умела,
Чтоб был в восторге каждый, кто зашел!
Пусть хлопоты тебе лишь в радость будут,
Гостей на кухню новую зови!
Тепла тебе, здоровья, веры в чудо,
Душевного комфорта и любви!
- Стихотворение на 65-летие свекрови
-
Сегодня от улыбок мир светлее,
Тебя тепло поздравит вся родня!
Жалею, что в минуты юбилея
С тобою рядом, мама, нет меня.
Я постараюсь этими стихами
Любовь и восхищенье передать.
Активней лишь становишься с годами,
Как будто повернуло время вспять!
Ты стойкая. И в этом твоя сила.
В любом из дел поддерживаешь нас.
Как много испытаний в жизни было,
Достойно ты справлялась каждый раз.
Что б ни случилось в будущем, я знаю,
Не остановят трудности тебя.
Мы благодарны всей семьей, родная,
За то, что даришь сердце нам, любя.
Спасибо говорю тебе за Диму,
Лишь с ним я, как за каменной стеной.
И ощущать могу себя любимой,
Когда он просто рядышком со мной.
А это ты когда-то воспитала
Его таким надежным, как скала!
Ты внукам даришь нежности немало,
Заботы и душевного тепла!
Льва с Евой ты мечтаешь видеть чаще,
Их просто обожаешь, знаю я!
Мамуль, твоей любовью настоящей
В любой из дней согрета вся семья.
Родным и близким двери в дом открыты
И угощенье – выше всех похвал!
Ты любишь, чтобы гости были сыты,
Чтоб каждого накрытый стол встречал!
Зимой и летом трудишься, как пчелка,
Занятие всегда себе найдешь!
Живи, родная наша, долго-долго!
Пусть будет каждый новый день хорош!
Желаем, чтобы с внуками своими
Ты посетила юности места,
Чтоб руки оставались золотыми,
Здоровье не шалило никогда!
Как жаль, я не с тобой в такую дату…
Надеюсь, мам, что ты меня простишь!
У нас, мы сообщить сегодня рады,
Появится еще один малыш!
Уже вот-вот родится внук твой третий,
Не стала я с поездкой рисковать…
Пусть новости приятнейшие эти
Тебя сегодня будут согревать!
- Поэма на 60-летие институтского друга от компании друзей
-
Про Игоря Акимова стихами
Сегодня расскажу я вам, друзья.
Задумал юбилей он встретить с нами,
И лучше было выдумать нельзя,
Узнаете вы факты, даты, лица,
Ведь мы знакомы много лет не зря.
Итак, начнем с того, чтоб обратиться
Назад, к ушедшим дням календаря.
Известно, что в февральский день однажды
Родился Игорь наш сибиряком.
Его этап взросления был важным,
И я скажу уверенно о том,
Что школьные года в Экибастузе,
Куда отец семью тогда привез,
Основу дали для учебы в вузе,
Фундамент этот ширился и рос,
Окончил школу Игорь наш успешно,
И вот к шести годам мы подошли,
Что стали в жизни главными, конечно,
Судьбу определить его смогли.
В семнадцать лет приехал он в столицу
И в Бауманку с нами поступил.
И время то вовек не повторится –
Тогда мы отдавали много сил
Не только лишь учебе, но иразным
Студенческим заманчивым делам.
При этом и учился он прекрасно,
И в том служил примером москвичам.
В «десятке» – койкоместодля ночевки,
Там жарили селедку круглый год.
Облазил он все залы Третьяковки,
Потратив две недели напролет.
Копейкой был готов помочь любому,
Хотя она давалась тяжело.
И вот ему, отличнику такому,
С женой закономерно повезло.
И в браке он единственном с Татьяной
Уж прожил тридцать пять прекрасных лет.
Заботливый, надежный, постоянный,
Сегодня он встречает свой расцвет.
Есть сын и дочь, и пять внучат отличных,
Дочь старшая в Италии живет,
А дом его – в окрестностях столичных
И жизнь неплохо в общем-то идет.
Пришел он на «Химмаш» в восьмидесятых,
Работал по профессии своей.
Представить всю карьеру можно в датах,
Но я скажу лишь коротко о ней.
Вот Игорь наш уже начальник цеха,
А дело было в Кучино, в в/ч.
Достиг он там заметного успеха –
Звезда на каждом доблестном плече,
В трехкомнатной квартире поселился,
И вот ему уже и тридцать шесть.
На фирме «Марс» рабочий путь продлился,
Там сладостей – за целый год не съесть,
Но Игорь был логистикой лишь занят,
Серьезный он у нас специалист.
Вот новые его высоты манят,
И он в «Нестле» теперь уже логист,
Он сделал там хорошую карьеру
И девять лет компании отдал.
В шестом году, так скажем, в нашу эру
В логистике он просто заблистал –
В компании известной, европейской
Старается наш Игорь и теперь,
Чтоб партии продукции житейской
Шли схемой оптимальной, без потерь.
Он держит под контролем все процессы,
Доставками с умом руководит,
И разные другие интересы
Всегда идее главной подчинит.
Итак, жизнь удалась, что несомненно,
Сложилось все как надо, как должно.
Но я хотел сказать вам непременно
О том, откуда выросло оно,
На чем же все построилось успешно,
На базе замечательной какой.
Я факты перечислю вам неспешно
Опять же поэтической строкой.
Начать с «Ракетных двигателей» стоит –
Ведь это имя кафедры родной.
Всегда приятно вспомнить нам былое,
Согласны все, я думаю, со мной.
Рисунок вел у нас Олег Савосин –
Прекрасный мастер, да еще актер.
В картине «Место встречи…» был он грозен,
В «Неуловимых мстителях» – хитер.
Шевчук учил нас, Левченко и Шклярский,
И Зотина вела, и Бидерман.
На первом курсе был еще школярский,
Знакомый с виду всем учебный план.
Потом пошли предметы посложнее –
Термех преподавал нам Огурцов.
А разве что-то может быть смешнее,
Чем окончанья некоторых слов?..
Забудешь вряд ли голос, как из бочки:
«А эту область мы сейчас заштри….»
Не жили мы тогда поодиночке –
Дружили крепко, парни-технари.
Акимов Игорь, Александр Тагиров,
Немилов, и Рассохин, и Коньков.
Недолго продержавшись без буксиров,
Отсеялись Крутских и Колпаков,
А Дуров Николай погиб, к несчастью,
Все остальные – дружим до сих пор.
Мы утром «у ноги» встречались часто,
О планах заводили разговор:
На лекции идем, потом по пиву,
А может, преферанс или кино.
Подкатывали к девушкам красиво,
Старались разговаривать умно.
И каждый, не боясь дождя и ветра,
В то время на субботниках бывал.
Бассейну не хватило лишь полметра–
Объектом олимпийским он не стал.
Два раза были мы на «Арарате»,
Там по прозрачным трубам шел коньяк.
Во все глаза на чудо это глядя,
Выдерживали смену кое-как,
А после наливали нам без меры,
Что хочешь выбирай – поет душа!
Мы шли потом на улицы и в скверы
И жизнью наслаждались не спеша.
Мы семьдесят седьмой встречали сами,
На даче, без родителей, с костром.
А в стройотряде летними ночами
Гуляли по Царицыно пешком.
В Москве пересмотрели все музеи,
МАИшников побили много раз.
Ценители культуры, книгочеи,
С боями добирались мы до касс.
Значки оперативного отряда
Прикалывали с гордостью на грудь.
Нам слушать песни «АВВА» было надо,
На «Крестного отца» тайком взглянуть.
А в семьдесят восьмом мы в Юбилейном
Со стройотрядом клали кирпичи,
Казалось все тоскливым, безыдейным,
Без денег, без продуктов – хоть кричи,
Но были там смоленские девчата,
Кругом – ничья картошка на полях.
А кровля становилась сразу «чья-то»
И очень пригождалась в деревнях.
Крутились как могли, не унывали,
Смотреть на блиндажи ходили в лес.
Мы корнеплоды осенью копали,
Жевали гадость – думали, турнепс.
Затем еще была у нас «военка» –
И вот на базе в Орево мы все.
Такое не забыть: стоит шеренга,
А перед ней – Глазков во всей красе.
В военных лагерях потом мы были,
Уже в дивизионе ПВО.
В деревню «партизанами» ходили
И сытыми бывали оттого.
Присяга, караулы и наряды,
Матчать, физподготовка, стройтренаж…
Теперь еще назад вернуться надо,
Когда пришла на ум такая блажь –
Купить себе трехместные байдарки,
На веслах Селигер весь обойти.
Медведя испугали по запарке,
Сражались с ураганом мы в пути.
Зимой катамаран соорудили –
Всегда нас к водной технике влекло.
По Клязьме всей компанией ходили,
Одной байдарке там не повезло.
Остались мы дружны и после вуза,
Поездки были в Крым и в Ленинград,
Встречались в разных уголках Союза,
А встречам и поныне каждый рад.
Итак, тебя, наш Игорь, – с юбилеем!
Тебе – все эти складные слова.
Мы творческих трудов не пожалеем,
Чтоб к новой дате – новая глава,
Здоров будь, энергичен и успешен,
И знай, что все друзья навек с тобой,
И жизнь – длинна, и мир вокруг – безбрежен,
И радостью наполнен день любой!
- Визитка на конкурс красоты
-
Всем добрый день, друзья. Меня зовут Татьяна.
Я о себе вам собираюсь рассказать.
Подробно очень и без всякого обмана
Сегодня жизнь свою хочу вам описать.
В домостроительном тружусь я комбинате
И представляю Краснопресненский завод.
Мне радость видится не только лишь в зарплате -
Хочу в профессии добиться я высот!
Мне очень нравится работать в этой сфере.
Я к новым знаниям в строительстве стремлюсь
И, занимаясь с удовольствием карьерой,
Достойно в ВУЗЕ на заочном я учусь.
Во всём стараюсь максимально быть активной,
Ведь жизнь - движение! Сомнений в этом нет.
Себя считаю энергичной и спортивной -
И фигуристка, и пловчиха, и атлет!
Чуть не забыла про катание на лыжах
И волейбол - его я искренне люблю!
Азарт, желание победы мною движет -
Легко подачу я любую отобью!
На самом деле, я, конечно же, любитель!
Бывает трудно, но со спортом я дружу.
В соревнованиях - участник, а не зритель -
Хотите, вам свои награды покажу?
Какими качествами можно мне гордиться?
Коммуникабельность, душевность, доброта,
Ещё - хозяйственность, умение трудиться,
Всегда бороться и идти к своим мечтам.
Друзьям и близким без сомнений помогаю -
Советом, делом я готова поддержать!
И обаянием я женским обладаю.
Красива? Это предоставлю вам решать.
Ценю я в людях силу воли, мудрость, честность,
А также искренность и доброту души,
Добро лишь мир спасет - и это всем известно!
Свет доброты никто не сможет потушить.
В своей душе я берегу немного детства -
Люблю мультфильмы посмотреть я, например.
Кататься с горок, чтоб быстрее билось сердце!
Игрушки в доме дополняют интерьер.
На многих конкурсах уже я выступала:
Я "Мисс Орбита" в детстве признана была.
В "Мисс ДСК-1" я также побеждала...
До Королевы ДСК теперь дошла!
Вся жизнь моя - полна тепла, эмоций, света,
И не хватает мне лишь только одного -
Желаю снова одержать свою победу!
Хочу стать Королевой, только и всего!
- День рождения директора "Дома Культуры"
-
Сегодня удивительная дата,
Растет с утра приятных слов запас!
Марина Ярославовна, я рада
С красивым этим днем поздравить Вас!
Вы самая открытая натура,
Даете всем энергии заряд!
Давно уже родным стал Дом Культуры –
То место, где глаза у Вас горят!
Всю жизнь связали накрепко с искусством,
С талантом Вашим здесь любой знаком!
И даже выражаетесь Вы – с чувством
Могучим нашим русским языком!
Нет в арсенале даже слова «скучно»,
Не погасить Ваш творческий запал!
И слышат все коллеги голос звучный –
Преподаете детворе вокал!
Достойные победы за спиною
У студии вокальной «Тополек»!
К работе Вы относитесь с душою,
И в этом убедиться каждый мог!
Любимчик Тайсон постоянно рядом –
Добрейший и умнейший верный пес.
Читает Ваши мысли с полувзгляда,
К Вам прикипел надолго и всерьез.
Для близких и друзей свернете горы,
За это Вас так ценят все вокруг!
Вам предстоит стать бабушкою скоро,
Какое это счастье – первый внук!
Сегодня с Вами рядышком Елена
И Алексей Петрович – как без них!
В любых делах поддержат неизменно,
Вам повезло иметь друзей таких!
Удачи Вам и яркой жизни длинной,
Как прежде, верить искренне в мечту!
Желаю погулять на свадьбе сына
В счастливом наступающем году!
Пусть процветает Дом Культуры с Вами,
Дает дорогу звездам каждый раз!
И ярче разгорается с годами
Веселый блеск красивых Ваших глаз!
- Презентация подарков на Дне рождения коллеги
-
Вступление
Какая сегодня отличная дата!
Тебе пятьдесят! Повзрослел ты, Олег!
По этому поводу искренне рады
Подарки вручить от лица всех коллег!
Шоколад «Олежка» 10 шт. сладкий запас
Пусть будет всегда на работе и дома
Подпитка для мозга – твой сладкий запас!
Чтоб сотни задач руководства «Газпрома»
Достойно решались тобой каждый раз!
Орало командирское
Прими командирское это орало
Для распоряжений важнейших своих!
Пусть слышат отлично тебя филиалы,
Доносится звук до участков любых!
Кирпич
Чтоб стали еще убедительней речи,
Вручить аргумент этот веский пора!
С ним сможешь на каждой планерке и встрече
Свою правоту отстоять на ура!
Мухобойка
Достоин ты отдыха высшего сорта,
Талантливым людям разрядка нужна!
Прими же полезную вещь для комфорта,
Чтоб жизнью ты мог наслаждаться сполна!
Секрет мы откроем тебе в день рожденья –
В деревне без этой вещицы никак!
Держи! Применяй ее по назначенью,
Когда под шашлык попиваешь коньяк!
Путевка в Сибирь на 7 дней
Весь год ты важнейшими занят делами,
Нет времени просто витать в облаках.
Готовишь отчетность ночами и днями,
Все сам, нет помощницы «рыжей в очках».
Усиленно трудишься на перспективу,
Ведешь совещанья опять и опять…
Пора отдохнуть бы! Тебя коллективом
Решили в Сибирь на недельку сослать!
Фломастеры зеленый и красный
Два ярких фломастера смогут в два счета
Тебе, юбиляр, настроенье поднять!
Закончились оба – и встала работа.
Чем умные мысли теперь отмечать?
Пусть видится мир только в радостном цвете,
Находится к каждой проблеме подход!
Пусть дарят удачу фломастеры эти!
Держи! Веселей с ними дело пойдет!
Медаль «Спасатель»
От массы проблем мы черствеем порою,
Теряемся, если беда на пути.
А ты доказал – существуют герои,
Которые мимо не смогут пройти.
Не только собаку достал из колодца,
Ты веру в людей всем вокруг подарил!
Пусть сердце отважным всегда остается,
А в крепких руках прибавляется сил!
Пожелания
Пусть все, что сегодня тебе подарили,
Напомнит о том, как ты важен для нас!
Дружище, будь счастлив с любимою Лилей,
Желаем, чтоб страсти огонь не погас!
Чтоб дочь доучилась отлично… И, кстати,
Нам кажется, дедушкой стать ты готов!
Желаем все вместе хорошего зятя
И шустрых, веселых внучат-близнецов!
Пусть радует жизнь, вдохновляет работа,
Становится явью любая мечта!
Желаем тебе не снижать обороты,
Быть первым во всем лет хотя бы до ста!
- Юбилей компании "Альянсупак"
-
Коллеги, радости дадим сегодня место!
"Альянс Упак" свой отмечает юбилей,
А на пороге Новый Год. И мы всё вместе
Хотим отпраздновать компанией своей!
Мы на российском рынке пластиковой тары
Пробились в лидеры за эти 20 лет.
Надёжна наша упаковка для товаров,
И ей по качеству, пожалуй, равных нет.
Людмила Генриховна, с самого начала
Вы у руля стояли. Бури и шторма
Не потопили нас, ведь Вам всегда хватало
Терпенья, сил и дальновидности ума.
Вы гениальный наш директор генеральный
И замечательная мать троих детей!
Любой вопрос решите профессионально,
Полны энергии и творческих идей.
Вы горнолыжного у нас любитель спорта,
Активный отдых дарит бодрости заряд...
Объём продаж неукротимо бьёт рекорды,
В том и Кирилла Алексеевича вклад!
Ваш заместитель, молодой и перспективный,
Успешно трудится на благо фирмы всей.
С людьми общается открыто, позитивно,
Их зажигает увлечённостью своей.
Первостепенные умеет видеть цели
И сразу несколько задач в уме держать,
Всегда стремится развиваться в своём деле.
Вы им гордитесь как директор и как мать!
Чтоб день за днём писалась наша бизнес-повесть
И укреплял "Альянс Упак" авторитет,
Во всех отделах люди трудятся на совесть,
Ведь кадры - главное богатство, не секрет!
Отдел продаж задачи сложные решает.
С любым клиентом здесь находят компромисс,
Хоть производство часто сроки нарушает,
Преподнося всегда не вовремя сюрприз.
Порой приходится понервничать, конечно,
Ведь репутацией мы очень дорожим.
Но коллектив у нас сплочённый, и успешно
Приходим к целям обозначенным своим!
У нас в отделе бухгалтерии все четко.
Недаром общий здесь подводится итог.
Проходит сверка с глубочайшей проработкой,
Сдана отчетность обязательно в свой срок.
Звонок клиента не оставит без ответа
Умелый административный персонал.
Немало функций на отделе важном этом,
Его сотрудники достойны всех похвал!
Отгрузки наш надёжный склад осуществляет,
В своей работе строгой точности держась.
Порой с продажниками споры возникают,
Но всё в итоге разрешается у нас.
Отдел маркетинга серьёзным занят делом,
Идеи ценные берут начало тут.
Его сотрудники следят за рынком в целом
И поиск новых перспектив для нас ведут.
Ассортимент мы расширять привыкли смело,
И уходящий исключеньем не был год.
Ведь, как известно, совершенству нет предела!
Услугу стали предлагать теперь ИНМОЛД.
На "РосУпак" мы ежегодно выставляем
Свою продукцию, что сделана с душой.
Активно дилерскую сетку развиваем:
На упаковку в регионах спрос большой.
Мы неуклонно набираем обороты,
И всё растёт бесценный опыта багаж.
Пусть результаты будут лучше год от года,
И держит марку ключевой отдел продаж.
Ведь на продажах всё основано сегодня!
Они - развитья, процветания залог.
Коллеги, в этот светлый день предновогодний
Позвольте добрых пожеланий пару строк.
Здоровья каждому, тепла и пониманья.
Пусть достигаются все цели без помех,
Осуществляются заветные желанья,
И ждёт в работе нас заслуженный успех!
Мы показать хотим вам видео крутое
О замечательной компании своей.
Оценим вместе путешествие большое
От основания до настоящих дней...
Написанные мной строки отлично подходят для видеопоздравлений и выражения тёплых чувств на расстоянии. Можно сделать красивое слайдшоу и сопоставить текст стихотворения с происходящим на экране. Можно заказать текст песни и в дальнейшем записать на него видеоклип. В этом плане вы ограничены только своей фантазией. Просто знайте, что я помогу в реализации любого творческого замысла.
Отзывы о моей работе
Катя, спасибо тебе за всё!!! Я очень рада, что наше сотрудничество в итоге стало чем-то большим. Мне кажется, что ты уже знаешь про мою жизнь и мою семью столько, сколько не каждая подруга знает. Я благодарна счастливому случаю, который нас свёл и интуиции, которая буквально подтолкнула меня сделать заказ именно у тебя. Неиссякающего вдохновения тебе и побольше благодарных клиентов!
Я всегда очень долго выбираю где конкретно закажу услугу или совершу покупку. Стихи заказывала в первый раз. Долго изучала сайты, сравнивала условия. Здесь цена не самая дешёвая, но и не самая дорогая. Средняя можно сказать. Но условия сотрудничества склонили меня именно в эту сторону. Общение с Екатериной было приятным. Стихотворение получилось хорошим. Никаких проблем в рамках сотрудничества не возникало. Оставляю положительный отзыв.
Знаю Катю как автора, которому можно доверить заказ любой сложности и по любому поводу. Заказываю у неё давно. Даже если возникают какие-то нюансы, то она всё без проблем исправляет.
Если честно, то при оформлении заказа я немного опасалась шаблонности и формального подхода к делу, но стихи мне были просто необходимы. В итоге всё прошло гладко и я получило именно то стихотворение, которое себе представляла. Большое спасибо автору! Это уникальная услуга, которое помогает подарить уникальные впечатления! Скоро вернусь).
Я живу в Германии. До этого обращалась на пару сайтов со стихами. На одном мне сказали, что не принимают платежи из других стран, а на другом, что с иностранцами работают только по предоплате. Видно сам Бог меня сюда привёл). Катя написала для меня просто идеальное стихотворение и без проблем приняла оплату на электронный кошелёк. Если не хотите лишней суеты, а просто хотите получить классный стих - заказывайте здесь!
Я бесконечно благодарна Вам за стихотворение, которое Вы написали по моему заказу. Юбиляр был просто в восторге и даже пустил скупую мужскую слезу. Многие женщины на мероприятии плакали от Ваших строк, да и я сама с трудом сдерживалась. Буду всем Вас рекомендовать!!! Вы супер!!!
Заказываю стихотворение на юбилей супругу. Пока что получила тестовые четверостишия. Очень понравились. Всё корректно, никаких жаргонизмов, слог стиха чудесный, с юмором, но при этом абсолютно корректный. Спасибо, Кать. Чувствую, что финальная часть работы тоже будет отличная!
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